У Львові продовжили запобіжний захід В'ячеславу Зінченку

У Львові продовжили запобіжний захід Зінченку — на який термін
У Галицькому суді Львова у середу, 13 листопада, продовжили запобіжний захід для підозрюваного В'ячеслава Зінченка у вбивстві Ірини Фаріон. Під вартою він буде до 12 січня.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з залу суду.
Запобіжний захід Зінченку
Зінченко перебуватиме під вартою без права застави до 12 січня.
Водночас підсудний заявляв, що він не причетний до злочину щодо вбивства Ірини Фаріон.
"Вийшло якесь відео, але я не розумію своєї причетності до цього відео. Стосовно експертизи по ідентифікації особи в панамі, за результатами експертизи, нібито це я", — наголосив він.
Зінченко заявляє, що на відео інша людина, адже там візуально видно розбіжності у зовнішності.
Нагадаємо, 13 листопада у Львові відбулося судове по справі вбивства Фаріон. Прокурори наполягали на продовженні запобіжного заходу.
Також 19 вересня під час судового засідання щодо продовження запобіжного заходу Зінченку, мати підозрюваного у вбивстві звернулася до доньки загиблої мовознавиці. Олена Зінченко заявила, що її син невинуватий.
Читайте Новини.LIVE!