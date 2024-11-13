У Львові продовжили запобіжний захід В'ячеславу Зінченку

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко. Фото: REUTERS/Stringer

У Галицькому суді Львова у середу, 13 листопада, продовжили запобіжний захід для підозрюваного В'ячеслава Зінченка у вбивстві Ірини Фаріон. Під вартою він буде до 12 січня.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з залу суду.

Читайте також:

Запобіжний захід Зінченку

Зінченко перебуватиме під вартою без права застави до 12 січня.

Водночас підсудний заявляв, що він не причетний до злочину щодо вбивства Ірини Фаріон.

"Вийшло якесь відео, але я не розумію своєї причетності до цього відео. Стосовно експертизи по ідентифікації особи в панамі, за результатами експертизи, нібито це я", — наголосив він.

Зінченко заявляє, що на відео інша людина, адже там візуально видно розбіжності у зовнішності.

Нагадаємо, 13 листопада у Львові відбулося судове по справі вбивства Фаріон. Прокурори наполягали на продовженні запобіжного заходу.

Також 19 вересня під час судового засідання щодо продовження запобіжного заходу Зінченку, мати підозрюваного у вбивстві звернулася до доньки загиблої мовознавиці. Олена Зінченко заявила, що її син невинуватий.