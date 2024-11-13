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Во Львове продлили меру пресечения Зинченко — на какой срок

13 ноября 2024 16:19
Аркадий Пастула - Редактор
Во Львове продлили меру пресечения Вячеславу Зинченко
Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко. Фото: REUTERS/Stringer
Аркадий Пастула - Редактор

В Галицком суде Львова в среду, 13 ноября, продлили меру пресечения для подозреваемого Вячеслава Зинченко в убийстве Ирины Фарион. Под стражей он будет до 12 января.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда.

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Зинченко будет находиться под стражей без права залога до 12 января.

В то же время подсудимый заявлял, что он не причастен к преступлению по убийству Ирины Фарион.

"Вышло какое-то видео, но я не понимаю своей причастности к этому видео. Относительно экспертизы по идентификации лица в панаме, по результатам экспертизы, якобы это я", — подчеркнул он.

Зинченко заявляет, что на видео другой человек, ведь там визуально видно различия во внешности.

Напомним, 13 ноября во Львове прошло судебное по делу убийства Фарион. Прокуроры настаивали на продолжении меры пресечения.

Также 19 сентября во время судебного заседания по продолжению меры пресечения Зинченко мать подозреваемого в убийстве обратилась к дочери погибшего языковеда. Елена Зинченко заявила, что ее сын невиновен.

суд убийство Львов Ирина Фарион правосудие

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