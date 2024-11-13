Заседание по делу Фарион — мать подозреваемого обратилась к сыну

Мать подозреваемого в убийстве Фарион Вячеслава Зинченко. Фото: Новини.LIVE

В суде Львова началось заседание по продолжению меры пресечения для Вячеслава Зинченко. Мать подозреваемого в убийстве Фарион пыталась поговорить с сыном.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE, находящийся на судебном заседании, в среду, 13 ноября.

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В среду, 13 ноября, в Галицком суде Львова началось заседание по продолжению меры пресечения Вячеславу Зинченко, подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион.

Мама подозреваемого пыталась поговорить с сыном в зале суда.

"Береги себя, мы с тобой!" — сказала женщина, когда проходила возле Вячеслава.

Напомним, что на одном из предыдущих судебных заседаний, которое проходило 19 сентября, суд продлил арест Вячеслава Зинченко до 17 ноября.

Также был продлен срок досудебного расследования по делу об убийстве еще на шесть месяцев — до 26 января 2025 года.

Последнее судебное заседание над подозреваемым прошло 8 октября. Тогда адвокаты Зинченко просили суд изменить меру пресечения на содержание под домашним арестом с ношением электронного браслета.

Однако в Галицком суде Львова 13 ноября все же продлили меру пресечения Вячеслава Зинченко — под стражей она будет до 12 января.