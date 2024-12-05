Убийство Фарион — адвокат заявил, что Зинченко оказался не в том месте, не в то время

Зинченко оказался не в том месте, не в то время, — адвокат
Во Львове суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко. Парень оказался на скамье подсудимых из-за неудачного стечения обстоятельств.
Об этом заявил адвокат обвиняемого в четверг, 5 декабря.
Суд по делу Фарион
По словам адвоката Немировского, следствие направлено на то, чтобы доказать вину именно Зинченко, а не найти настоящего убийцу. Он объяснил, что парень стал обвиняемым из-за стечения обстоятельств.
"На сегодняшний день я более или менее понимаю, каким образом Зинченко был назначен подозреваемым по этому делу. Он гулял с телефоном в неправильном месте в неправильное время", — заявил адвокат.
Пока суд ушел на 10-минутный перерыв, мама подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко и ее подруги поддерживали подсудимого. Они говорили юноше о том, что любят его.
Напомним, в ноябре подозреваемому в убийстве Ирины Фарион Вячеславу Зинченко продлили меру пресечения. Суд оставил его под стражей до 12 января.
Мать Вячеслава Зинченко обратилась в зал суда к сыну. Она попросила парня беречь себя.
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