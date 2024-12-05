Убийство Фарион — адвокат заявил, что Зинченко оказался не в том месте, не в то время

Обвиняемый в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE

Во Львове суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко. Парень оказался на скамье подсудимых из-за неудачного стечения обстоятельств.

Об этом заявил адвокат обвиняемого в четверг, 5 декабря.

Читайте также:

Суд по делу Фарион

По словам адвоката Немировского, следствие направлено на то, чтобы доказать вину именно Зинченко, а не найти настоящего убийцу. Он объяснил, что парень стал обвиняемым из-за стечения обстоятельств.

"На сегодняшний день я более или менее понимаю, каким образом Зинченко был назначен подозреваемым по этому делу. Он гулял с телефоном в неправильном месте в неправильное время", — заявил адвокат.

Пока суд ушел на 10-минутный перерыв, мама подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко и ее подруги поддерживали подсудимого. Они говорили юноше о том, что любят его.

Напомним, в ноябре подозреваемому в убийстве Ирины Фарион Вячеславу Зинченко продлили меру пресечения. Суд оставил его под стражей до 12 января.

Мать Вячеслава Зинченко обратилась в зал суда к сыну. Она попросила парня беречь себя.