Вбивство Фаріон — у суді розглянуть апеляційну скаргу адвоката Зінченка

Судова зала у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові сьогодні має відбутися розгляд апеляційної скарги адвоката В'ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. До судової зали вже прийшла мати В'ячеслава із групою підтримки.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE із місця подій у четвер, 5 грудня.

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У Львові 5 грудня має відбутися розгляд чергової апеляційної скарги адвоката Зінченка, підозрюваного у вбивстві Фаріон.

Засідання суду планувалося на 12:00, проте у залі вискнули світло.Наразі присутні очікують на резервне підключення електроенергії.

Група підтримки підозрюваного. Фото: Новини.LIVE

До судової зали вже прибула мати В'ячеслава разом із групою підтримки.

Очікується, що під час апеляції будуть обговорювати можливі зміни в запобіжному заході підсудного.

Відомо, що до сьогоднішнього засідання підозрюваний та його адвокат долучаться онлайн. Тим часом суддя та прокурор уже прибули до судової зали та зайняли свої місця.

Нагадаємо, 13 листопада у Галицькому суді Львова було продовжено запобіжний захід для підозрюваного В'ячеслава Зінченка у вбивстві Ірини Фаріон. Під вартою він має бути до 12 січня.

Під час минулого засідання мати підозрюваного у вбивстві мовознавиці намагалася поговорити з сином.

"Бережи себе, ми з тобою!" — сказала тоді жінка, коли проходила біля В'ячеслава Зінченка.

На одному із попередніх судових засідань, яке проходило 19 вересня, суд продовжив строк досудового розслідування у справі про вбивство Фаріон ще на шість місяців — до 26 січня 2025 року.