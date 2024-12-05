Убийство Фарион — в суде рассмотрят апелляционную жалобу адвоката Зинченко

Судебный зал во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове сегодня должно состояться рассмотрение апелляционной жалобы адвоката Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион. В зал суда уже пришла мать Вячеслава с группой поддержки.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места событий в четверг, 5 декабря.

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Во Львове 5 декабря должно состояться рассмотрение очередной апелляционной жалобы адвоката Зинченко, подозреваемого в убийстве Фарион.

Заседание суда планировалось на 12:00, однако в зале выключили свет.Сейчас присутствующие ожидают резервного подключения электроэнергии.

Группа поддержки подозреваемого. Фото: Новини.LIVE

В зал суда уже прибыла мать Вячеслава вместе с группой поддержки.

Ожидается, что во время апелляции будут обсуждаться возможные изменения в мере пресечения подсудимого.

Известно, что к сегодняшнему заседанию подозреваемый и его адвокат присоединятся онлайн. Между тем судья и прокурор уже прибыли в судебный зал и заняли свои места.

Напомним, 13 ноября в Галицком суде Львова была продлена мера пресечения для подозреваемого Вячеслава Зинченко в убийстве Ирины Фарион. Под стражей он должен находиться до 12 января.

Во время прошедшего заседания мать подозреваемого в убийстве языковеда пыталась поговорить с сыном.

"Береги себя, мы с тобой!" — сказала женщина, когда проходила возле Вячеслава Зинченко.

На одном из предыдущих судебных заседаний, которое проходило 19 сентября, суд продлил срок досудебного расследования по делу об убийстве Фарион еще на шесть месяцев до 26 января 2025 года.