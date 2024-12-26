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Убийство Фарион — Зинченко изменили квалификацию преступления

26 декабря 2024 09:49
Аркадий Пастула - Редактор
Убийство Ирины Фарион — Зинченко грозит пожизненное заключение
Вячеслав Зинченко в суде. Фото: Нацполиция
Аркадий Пастула - Редактор

В Львове прокуроры завершили досудебное расследование по делу об убийстве Ирины Фарион и направили в суд обвинительный акт. Известно, что Вячеславу Зинченко изменили квалификацию преступления.

Об этом сообщили пресс-службы Львовской областной прокуратуры и Нацполиции в четверг, 26 декабря.

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"На основании собранных доказательств действия обвиняемого переквалифицированы. Ему инкриминируют умышленное убийство лица в связи с выполнением им общественного долга, по мотивам национальной нетерпимости, и приобретение, ношение, хранение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения", — говорится в сообщении.

Обвиняемый в убийстве Ирины Фарион
Вячеслав Зинченко. Фото: t.me/lvivoblprok

Следствие установило, что 19 июля этого года обвиняемый с расстояния около двух метров выстрелил в Фарион из пистолета. После этого он скрылся с места происшествия.

Вследствие проникающего огнестрельного ранения в голову женщина умерла в больнице.

Кроме того, правоохранители установили, что 18-летний Зинченко в 2022 году стал участником группы в одном из мессенджеров, которая пропагандирует культ насилия и жестокости, а также расовую, национальную и религиозную нетерпимость и дискриминацию.

Также в этом году он присоединился к еще одной группе, связанной с российской неонацистской организацией. 

"Во время пребывания в этих группах у подозреваемого возникла личная неприязнь к Ирине Фарион из-за ее активной позиции по защите украинского языка и культуры. По мнению злоумышленника, своими действиями она раскалывала народное единство — поэтому у него возник умысел на убийство общественного деятеля", — добавили в Нацполиции

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Пост Львовской областной прокуратуры. Фото: скриншот
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Пост Нацполиции. Фото: скриншот

Напомним, 5 декабря во Львове суд не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката Зинченко. Он остался под стражей без возможности внесения залога.

Также его адвокат заявил, что следствие направлено на то, чтобы доказать вину именно Зинченко, а не найти настоящего убийцу.

суд убийство Львов прокуратура Ирина Фарион Нацполиция

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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