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Суд залишив під вартою підозрюваного у справі Фаріон

5 грудня 2024 14:48
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Львові суд відхилив апеляцію у справі вбивства Ірини Фаріон
Судове засідання. Фото: Новини.LIVE
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Львові суд відхилив апеляційну скаргу адвоката підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка. Він залишиться під вартою без права внесення застави.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака з залу суду у четвер, 5 грудня.

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Суд у Львові відхилив апеляційну скаргу адвоката підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка, який вимагав змінити запобіжний захід для свого підзахисного. Зінченко і надалі перебуватиме під вартою.

суд у справі Фаріон
Адвокат Зінченка під час засідання суду. Фото: Новини.LIVE

"Абсолютно очікуване рішення. Ніяких див ми не очікували. Такий резонанс за такою статтею. Я не знаю суддю, який за таких обставин зважився б на домашній арешт", — зазначив адвокат.

Адвокат відмовився поділитися подальшою стратегією сторони захисту, але висловив переконання, що обвинувачення можна буде розбити.

Під час засідання у залі зібралися групи підтримки обох сторін. При цьому у центрі Львова вимкнули світло, тому засідання затрималося.

Прихильники Зінченка
"Група підтримки" В'ячеслава Зінченка. Фото: Новини.LIVE


Раніше ми повідомляли, що у Львові суд розпочав розгляд апеляційної скарги адвоката підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка. Під час засідання мати підсудного звернулась у залі суду до сина. Вона попросила хлопця берегти себе.

суд вбивство Україна львів Ірина Фаріон

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