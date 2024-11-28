У Львові з'явилася вулиця Ірини Фаріон — деталі

Мовознавиця Ірина Фаріон. Фото: УНІАН

У Львові вулицю Технічну перейменували на честь відомої української мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Вулиця розташована у Галицькому районі міста.

Про це повідомила пресслужба Львівської міськради у четвер, 28 листопада.

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Під час пленарного засідання Львівської міської ради у четвер, 28 листопада, було затверджено рішення про перейменування вулиці Технічна у Львові.

Відтепер вулиця буде називатись на честь мовознавиці, громадської та політичної діячки Ірини Фаріон.

"Зазначимо, вулиця розташована у Галицькому районі міста. Пролягає від вулиці Матейка до стику вулиць Устияновича та Бібліотечної", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 липня у Львові сталася стрілянина. Стріляли у відому мовознавицю Ірину Фаріон.

Медики одразу забрали її до лікарні, однак через сильні травми голови Фаріон померла у медичному закладі.

У Дніпрі 25 липня затримали підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці. Ним виявився 18-річний житель Дніпра В'ячеслав Зінченко.

Під час останнього засідання у Галицькому суді Львова підозрюваному продовжили запобіжний захід — під вартою він буде до 12 січня.