Во Львове появилась улица Ирины Фарион.

Языковед Ирина Фарион. Фото: УНИАН

Во Львове улицу Техническую переименовали в честь известного украинского языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион. Улица находится в Галицком районе города.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета в четверг, 28 ноября.

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Во Львове есть улица Ирины Фарион

Во время пленарного заседания Львовского городского совета в четверг, 28 ноября, было утверждено решение о переименовании улицы Техническая во Львове.

Отныне улица будет называться в честь языковеда, общественного и политического деятеля Ирины Фарион.

"Отметим, улица расположена в Галицком районе города. Пролегает от улицы Матейко до стыка улиц Устияновича и Библиотечной", — говорится в сообщении.

Напомним, 19 июля во Львове произошла стрельба. Стреляли в известную языковеда Ирину Фарион.

Медики сразу забрали ее в больницу, однако из-за сильных травм головы Фарион умерла в медицинском учреждении.

В Днепре 25 июля задержан подозреваемый в совершении убийства языковеда. Им оказался 18-летний житель Днепра Вячеслав Зинченко.

Во время последнего заседания в Галицком суде Львова подозреваемому продлили меру пресечения — под стражей он будет до 12 января.