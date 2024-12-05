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Суд оставил под стражей подозреваемого по делу Фарион

5 декабря 2024 14:48
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Во Львове суд отклонил апелляцию по делу убийства Ирины Фарион
Судебное заседание. Фото: Новини.LIVE
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Во Львове суд отклонил апелляционную жалобу адвоката подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион Вячеслава Зинченко. Он остается под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака из зала суда в четверг, 5 декабря.

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Суд во Львове отклонил апелляционную жалобу адвоката подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион Вячеслава Зинченко, требовавшего изменить меру пресечения для своего подзащитного. Зинченко и дальше будет находиться под стражей.

суд по делу Фарион
Адвокат Зинченко на заседании суда. Фото: Новини.LIVE

"Абсолютно ожидаемое решение. Никаких чудес мы не ожидали. Такого резонанса по такой статье. Я не знаю судью, который при таких обстоятельствах решился бы на домашний арест", — отметил адвокат.

Адвокат отказался поделиться дальнейшей стратегией стороны защиты, но убежден, что обвинения можно будет разбить.

В ходе заседания в зале собрались группы поддержки обеих сторон. При этом в центре Львова выключили свет, поэтому заседание задержалось.

Поклонники Зинченко
"Группа поддержки" Вячеслава Зинченко. Фото: Новини.LIVE


Ранее мы сообщали, что во Львове суд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы адвоката подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко. Во время заседания мать подсудимого обратилась в зал суда к сыну. Она попросила парня беречь себя.

суд убийство Украина львів Ирина Фарион

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