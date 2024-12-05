Во Львове суд отклонил апелляцию по делу убийства Ирины Фарион

Суд оставил под стражей подозреваемого по делу Фарион
Во Львове суд отклонил апелляционную жалобу адвоката подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион Вячеслава Зинченко. Он остается под стражей без права внесения залога.
Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака из зала суда в четверг, 5 декабря.
Суд над Вячеславом Зинченко
Суд во Львове отклонил апелляционную жалобу адвоката подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион Вячеслава Зинченко, требовавшего изменить меру пресечения для своего подзащитного. Зинченко и дальше будет находиться под стражей.
"Абсолютно ожидаемое решение. Никаких чудес мы не ожидали. Такого резонанса по такой статье. Я не знаю судью, который при таких обстоятельствах решился бы на домашний арест", — отметил адвокат.
Адвокат отказался поделиться дальнейшей стратегией стороны защиты, но убежден, что обвинения можно будет разбить.
В ходе заседания в зале собрались группы поддержки обеих сторон. При этом в центре Львова выключили свет, поэтому заседание задержалось.
Ранее мы сообщали, что во Львове суд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы адвоката подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко. Во время заседания мать подсудимого обратилась в зал суда к сыну. Она попросила парня беречь себя.
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