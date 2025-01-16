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Вбивство Фаріон — у поліції з'ясували нові деталі підготовки

16 січня 2025 20:23
Євгенія Брюховецька - редактор
У Нацполіції поділилися новими подробицями вбивства Фаріон
В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Євгенія Брюховецька - редактор

Голова Національної поліції Іван Вигівський поділився новими подробицями вбивства української мовознавиці Ірини Фаріон у липні 2024 року. За його словами, підозрюваний В'ячеслав Зінченко витратив на підготовку близько 20 тисяч гривень.

Про це Вигівський повідомив в інтерв'ю Українським Новинам.

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Мотив вбивства

За словами голови Нацполіції, обвинувачений Зінченко з 2022 року додався до групи в Telegram, яка пропагує культ насильства і жорстокості, а у 2024 році став учасником ще однієї групи — повʼязаної з расистською та нацистською організацією.

Правоохоронці вважають, що під впливом в нього зʼявилося переконання про національну дискримінацію громадян України, які розмовляють російською мовою. Саме виступи Фаріон стали мотивом вбивства. Також є певна інформація, що до злочину причетні спецслужби РФ, оскільки відомо про певні листування.

Наразі справу кваліфіковано як умисне вбивство особи у зв’язку з виконанням нею громадянського обов’язку з мотивів національної нетерпимості та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Підготовка до злочину

Зброю, якою було здійснено вбивство, не знайшли, але поліція повністю відстежила, де Зінченко купував її. На думку Вигівського, у правоохоронців достатньо доказів його провини.

За словами голови Нацполіції, для реалізації злочину хлопець витратив близько 20 тисяч гривень, які вивів з криптогаманця. Швидше за все, до виконання він готувався самостійно, однак до цього можуть бути причетні росіяни.

Нагадаємо, 13 січня у Львові відбулося засідання суду у справі про вбивство Фаріон.

Донька мовознавиці Софія Семчишин заявила, що хоче отримати моральну шкоду в розмірі 15 мільйонів гривень, яку передасть в підрозділ, в якому служив її загиблий чоловік Василь Особа.

Також ми писали, що адвокат Зінченка попросив про посилену охорону свого підзахисного через погрози в його бік. Суд задовольнив це прохання.

суд вбивство Ірина Фаріон Нацполіція В'ячеслав Зінченко

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