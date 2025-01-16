В Нацполиции поделились новыми подробностями убийства Фарион

Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Глава Национальной полиции Иван Выговский поделился новыми подробностями убийства украинского языковеда Ирины Фарион в июле 2024 года. По его словам, подозреваемый Вячеслав Зинченко потратил на подготовку около 20 тысяч гривен.

Об этом Выговский сообщил в интервью Українським Новинам.

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Мотив убийства

По словам главы Нацполиции, обвиняемый Зинченко с 2022 года присоединился к группе в Telegram, которая пропагандирует культ насилия и жестокости, а в 2024 году стал участником еще одной группы — связанной с расистской и нацистской организацией.

Правоохранители считают, что под влиянием у него появилось убеждение о национальной дискриминации граждан Украины, которые говорят на русском языке. Именно выступления Фарион стали мотивом убийства. Также есть определенная информация, что к преступлению причастны спецслужбы РФ, поскольку известно об определенных переписках.

Сейчас дело квалифицировано, как умышленное убийство лица в связи с выполнением им гражданского долга по мотивам национальной нетерпимости и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Подготовка к преступлению

Оружие, при помощи которого было совершено убийство, не нашли, но полиция полностью отследила, где Зинченко покупал его. По мнению Выговского, у правоохранителей достаточно доказательств его вины.

По словам главы Нацполиции, для реализации преступления парень потратил около 20 тысяч гривен, которые вывел из криптокошелька. Скорее всего, к исполнению он готовился самостоятельно, однако к этому могут быть причастны россияне.

Напомним, 13 января во Львове состоялось заседание суда по делу об убийстве Фарион.

Дочь языковеда София Семчишин заявила, что хочет получить моральный ущерб в размере 15 миллионов гривен, который передаст в подразделение, где служил ее погибший муж Василий Особа.

Также мы писали, что адвокат Зинченко попросил об усиленной охране своего подзащитного из-за угроз в его сторону. Суд удовлетворил эту просьбу.