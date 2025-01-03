В'ячеслав Зінченко залишиться під вартою до 4 березня — його підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон

Вбивство Фаріон — Зінченку продовжили запобіжний захід
В п'ятницю, 3 січня, суд у Львові продовжив запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. В'ячеслава Зінченка триматимуть під вартою без права на внесення застави.
Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.
Зінченка залишили під вартою
За рішенням суду Зінченко залишиться під вартою ще на 60 діб. Термін тримання під вартою продовжили до 4 березня 2025 року без права застави.
Додамо, що початок судового засідання було затримано через повідомлення про замінування будівлі суду.
Нагадаємо, В'ячеславу Зінченку перекваліфікували злочин, тож йому загрожує суворіше покарання у разі доведення провини.
Слідчі встановили, що 19 липня цього року 18-річний обвинувачений з відстані близько двох метрів здійснив постріл в Ірину Фаріон. Нападник використав пістолет, після чого покинув місце злочину.
Правоохоронці також з'ясували, що обвинувачений ще у 2022 році приєднався до групи в одному з месенджерів, яка популяризувала культ насильства, жорстокості, а також розпалювала расову, національну та релігійну ненависть і дискримінацію.
Адвокат обвинуваченого наполягав, що В'ячеслав Зінченко не винен у вбивстві, мовляв він опинився "не в тому місці і не в той час".
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