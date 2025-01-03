В'ячеслав Зінченко залишиться під вартою до 4 березня — його підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон

Підозрюваний у вбивстві В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE

В п'ятницю, 3 січня, суд у Львові продовжив запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. В'ячеслава Зінченка триматимуть під вартою без права на внесення застави.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.

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За рішенням суду Зінченко залишиться під вартою ще на 60 діб. Термін тримання під вартою продовжили до 4 березня 2025 року без права застави.

Додамо, що початок судового засідання було затримано через повідомлення про замінування будівлі суду.

Нагадаємо, В'ячеславу Зінченку перекваліфікували злочин, тож йому загрожує суворіше покарання у разі доведення провини.

Слідчі встановили, що 19 липня цього року 18-річний обвинувачений з відстані близько двох метрів здійснив постріл в Ірину Фаріон. Нападник використав пістолет, після чого покинув місце злочину.

Правоохоронці також з'ясували, що обвинувачений ще у 2022 році приєднався до групи в одному з месенджерів, яка популяризувала культ насильства, жорстокості, а також розпалювала расову, національну та релігійну ненависть і дискримінацію.

Адвокат обвинуваченого наполягав, що В'ячеслав Зінченко не винен у вбивстві, мовляв він опинився "не в тому місці і не в той час".