Вячеслав Зинченко останется под стражей до 4 марта — его подозревают в убийстве Ирины Фарион

Подозреваемый в убийстве Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 3 января, суд во Львове продлил меру пресечения для подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. В'ячеслава Зинченко будут содержать под стражей без права на внесение залога.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE.

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По решению суда, Зинченко останется под стражей еще на 60 суток. Срок содержания под стражей продлили до 4 марта 2025 года без права залога.

Добавим, что начало судебного заседания было задержано из-за сообщения о заминировании здания суда.

Напомним, Вячеславу Зинченко переквалифицировали преступление, поэтому ему грозит более суровое наказание в случае доказательства вины.

Следствие установило, что 19 июля этого года 18-летний обвиняемый с расстояния около двух метров произвел выстрел в Ирину Фарион. Нападавший использовал пистолет, после чего покинул место преступления.

Правоохранители также выяснили, что обвиняемый еще в 2022 году присоединился к группе в одном из мессенджеров, которая популяризировала культ насилия, жестокости, а также разжигала расовую, национальную и религиозную ненависть и дискриминацию.

Адвокат обвиняемого настаивал, что Вячеслав Зинченко не виноват в убийстве, мол он оказался "не в том месте и не в то время".