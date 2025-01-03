Вячеслав Зинченко останется под стражей до 4 марта — его подозревают в убийстве Ирины Фарион

Убийство Фарион — Зинченко продлили меру пресечения
В пятницу, 3 января, суд во Львове продлил меру пресечения для подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. В'ячеслава Зинченко будут содержать под стражей без права на внесение залога.
Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE.
Зинченко оставили под стражей
По решению суда, Зинченко останется под стражей еще на 60 суток. Срок содержания под стражей продлили до 4 марта 2025 года без права залога.
Добавим, что начало судебного заседания было задержано из-за сообщения о заминировании здания суда.
Напомним, Вячеславу Зинченко переквалифицировали преступление, поэтому ему грозит более суровое наказание в случае доказательства вины.
Следствие установило, что 19 июля этого года 18-летний обвиняемый с расстояния около двух метров произвел выстрел в Ирину Фарион. Нападавший использовал пистолет, после чего покинул место преступления.
Правоохранители также выяснили, что обвиняемый еще в 2022 году присоединился к группе в одном из мессенджеров, которая популяризировала культ насилия, жестокости, а также разжигала расовую, национальную и религиозную ненависть и дискриминацию.
Адвокат обвиняемого настаивал, что Вячеслав Зинченко не виноват в убийстве, мол он оказался "не в том месте и не в то время".
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