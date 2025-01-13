Вбивство Ірини Фаріоні — 13 січня у Львові відбудеться засідання

У Львові відбувається засідання у справі вбивства Ірини Фаріон
У Львові 13 січня відбудеться чергове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Підтримати підозрюваного Вʼячеслава Зінченка прийшли його друзі, мама та інші родичі.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із зали засідання.
Засідання у справі про вбивство Фаріон
Сьогодні у Шевченківському районному суді у Львові відбудеться чергове засідання щодо вбивства Ірини Фаріон. Підтримати підозрюваного Вʼячеслава Зінченка прийшли його друзі, мама та інші родичі. Більшість із них — у футболках із зображенням хлопця.
Підозрюваний Зінченко у судовій залі привітав з днем народження батька, який перебуває на фронті.
"Я за тебе щодня тримаю кулаки. Рано чи пізно ми зустрінемося на волі", — сказав хлопець.
Нагадаємо, нещодавно В'ячеславу Зінченку перекваліфікували злочин і тепер він підозрюється в умисному вбивстві. У разі доведення його провини, йому загрожує довічне ув'язнення.
Нещодавно, 3 січня Зінченку продовжили запобіжний захід і триматимуть його під вартою без права на внесення застави до 4 березня 2025 року.
Також ми писали, що під час останнього засідання суду дочка Фаріон заявила, що їй погрожують, зокрема, це відбується у соціальних мережах. З міркувань безпеки суд надав жінці та її дітям охорону.
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