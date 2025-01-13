Убийство Ирины Фариони — 13 января во Львове проходит заседание

Заседание суда по делу убийства Фарион. Фото: Новини.LIVE

В Львове 13 января проходет очередное заседание по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. Поддержать подозреваемого Вячеслава Зинченко пришли его друзья, мама и другие родственники.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала заседания.

Читайте также:

Заседание по делу об убийстве Фарион

Сегодня в Шевченковском районном суде во Львове проходит очередное заседание по убийству Ирины Фарион. Поддержать подозреваемого Вячеслава Зинченко пришли его друзья, мама и другие родственники. Большинство из них — в футболках с изображением парня.

Подозреваемый Зинченко в судебном зале поздравил с днем рождения отца, который находится на фронте.

"Я за тебя каждый день держу кулаки. Рано или поздно мы встретимся на свободе", — сказал парень.

Напомним, недавно Вячеславу Зинченко переквалифицировали преступление и теперь он подозревается в умышленном убийстве. В случае доказательства его вины, ему грозит пожизненное заключение.

Недавно, 3 января, Зинченко продлили меру пресечения и будут держать его под стражей без права на внесение залога до 4 марта 2025 года.

Также мы писали, что во время последнего заседания суда дочь Фарион заявила, что ей угрожают, в частности, это происходит в социальных сетях. Из соображений безопасности суд предоставил женщине и ее детям охрану.