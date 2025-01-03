Дочка Ірина Фаріон заявила, що їй погрожують — суд дав їй охорону на два місяці.

Софія Семчишин у залі суду. Фото ілюстративне: inforesist

Донька Ірини Фаріон Софія Семчишин заявила, що їй погрожують через соціальні мережі і закдикала суд відреагувати на це. Суд надав їй та її дітям охорону строком на два місяці.

Про це із зали суду повідомляє кореспондентка Новини.LIVE у п'ятницю, 3 січня.

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Семчишин зазначила, що не знає, від кого їй надходять погрози, але переконана, що її життю загрожує небезпека. В свою чергу, адвокат підсудного В'ячеслава Зінченка порадив їй звернутися з цією проблемою до поліції.

"Я боюся за своє життя, але, перш за все, за життя своїх дітей", — повідомила жінка.

За словами Семчишин, вона отримує повідомлення приблизно такого змісту: "Пора доні до мами і Дмитрика не забудьте".

"Якби це стосувалося лише мене, я б витримала, але ці погрози стосуються моїх дітей", — зазначила дочка Фаріон.

Софія Семчишин в очікуванні суду. Фото: Новини.LIVE

Софія Семчишин у залі суду. Фото: Новини.LIVE

Суд відреагував на прохання Семчишин про надання охорони строком на два місяці для неї та її дітей. Окрім того, жінка напише заяву до поліції.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 3 січня, суд у Львові продовжив запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. В'ячеслава Зінченка триматимуть під вартою без права на внесення застави.

Адвокат обвинуваченого наполягав, що В'ячеслав Зінченко не винен у вбивстві, мовляв він опинився "не в тому місці і не в той час".