Вбивство Ірини Фаріон — засідання суду перенесли через замінування

Матір підозрюваного та інші люди біля будівлі суду. Фото: Новини.LIVE

У Львові в п'ятницю, 3 січня, має відбутися судове засідання щодо справи вбивства Ірини Фаріон. Однак через повідомлення про замінування засідання ще не розпочалося.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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В будівлі Шевченківського районного суду у Львові о 10:30 3 січня мало розпочатися засідання щодо справи про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон.

На суд вже прибула матір підозрюваного В'ячеслава Зінченка. У коридорі суду її втішають подруги. Усі чекають на прибуття підсудного.

Однак засідання не розпочалося вчасно, оскільки надійшло повідомлення про замінування будівлі суду. Людей евакуювали.

Нагадаємо, справу щодо смерті Ірини Фаріон перекваліфікували. Тепер В'ячеслава Зінченка підозрюють в умисному вбивстві, йому загрожує довічне ув'язнення.

Також ми писали, що 5 грудня у Львові суд не задовольнив апеляційну скаргу адвоката Зінченка. Він залишився під вартою без можливості внесення застави.

Водночас його адвокат заявив, що слідство спрямовано на те, щоб довести вину саме Зінченка, а не знайти справжнього вбивцю.