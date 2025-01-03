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Во Львове задерживают начало заседания по делу убийства Фарион

3 января 2025 10:49
Карина Приходько - Редактор
Убийство Ирины Фарион — заседание суда перенесли из-за заминирования
Мать подозреваемого и другие люди у здания суда Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Во Львове в пятницу, 3 января, должно состояться судебное заседание по делу убийства Ирины Фарион. Однако из-за сообщения о заминировании заседание еще не началось.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Заседание суда по делу убийства Фарион

В здании Шевченковского районного суда во Львове 3 января в 10:30 должно было начаться заседание по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион.

В суд уже прибыла мать подозреваемого Вячеслава Зинченко. В коридоре суда ее утешают подруги. Все ждут прибытия подсудимого.

Однако заседание не началось вовремя, поскольку поступило сообщение о заминировании здания суда. Людей эвакуировали.

Напомним, дело о смерти Ирины Фарион переквалифицировали. Теперь Вячеслав Зинченко подозревается в умышленном убийстве, ему грозит пожизненное заключение.

Также мы писали, что 5 декабря во Львове суд не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката Зинченко. Он остался под стражей без возможности внесения залога.

В то же время его адвокат заявил, что следствие направлено на то, чтобы доказать вину именно Зинченко, а не найти настоящего убийцу.

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