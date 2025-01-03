Дочь Ирина Фарион заявила, что ей угрожают - суд дал ей охрану на два месяца.

София Семчишин в зале суда. Фото иллюстративное: inforesist

Дочь Ирины Фарион София Семчишин заявила, что ей угрожают через социальные сети и призвала суд отреагировать на это. Суд предоставил ей и ее детям охрану сроком на два месяца.

Об этом из зала суда сообщает корреспондентка Новини.LIVE в пятницу, 3 января.

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Семчишин отметила, что не знает, от кого ей поступают угрозы, но убеждена, что ее жизни угрожает опасность. В свою очередь, адвокат подсудимого Вячеслава Зинченко посоветовал ей обратиться с этой проблемой в полицию.

"Я боюсь за свою жизнь, но, прежде всего, за жизнь своих детей", — сообщила женщина.

По словам Семчишин, она получает сообщение примерно такого содержания: "Пора дочери к маме и Диму не забудьте".

"Если бы это касалось только меня, я бы выдержала, но эти угрозы касаются моих детей", — отметила дочь Фарион.

София Семчишин в ожидании суда. Фото: Новини.LIVE

София Семчишин в зале суда. Фото: Новини.LIVE

Суд отреагировал на просьбу Семчишин о предоставлении охраны сроком на два месяца для нее и ее детей. Кроме того, женщина напишет заявление в полицию.

Напомним, что в пятницу, 3 января, суд во Львове продлил меру пресечения для подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, Вячеслава Зинченко будут держать под стражей без права на внесение залога.

Адвокат обвиняемого настаивал, что В'ячеслав Зинченко не виновен в убийстве, мол он оказался "не в том месте и не в то время".