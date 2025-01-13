Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Підозрюваному у вбивстві Фаріон погодили посилену охорону arrow

Підозрюваному у вбивстві Фаріон погодили посилену охорону

13 січня 2025 13:01
Євгенія Брюховецька - редактор
Суд задовольнив прохання адвокатів про посилений захист В'ячеслава Зінченка
Підозрюваний В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE
Євгенія Брюховецька - редактор

У Львові у понеділок, 13 січня, розпочався суд у справі про вбивство української мовознавиці Ірини Фаріон. Адвокат підозрюваного просив про посилений захист В'ячеслава Зінченка через погрози в його бік.

Про це з місця повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

Читайте також:

Захист для Зінченка

Судді погодили посилену охорону для В'ячеслава Зінченка. Його захист вимагав додаткову охорону для підозрюваного через погрози у мережі. Зінченка просили забезпечити шоломом та бронежилетом під час доставлення до суду, оскільки наразі він не захищений від можливого нападу.

Зазначимо, що наступне засідання суду відбудеться 13 лютого 2025 року. Через зайнятість суддів перерва на місяць.

Нагадаємо, донька Фаріон Софія Семчишин подала позов до суду на моральну шкоду в розмірі 15 мільйонів гривень. Ці кошти вона хоче віддати в підрозділ, в якому служив її загиблий чоловік Василь Особа.

Також відомо, що раніше прокурори перекваліфікували злочин і тепер Зінченка підозрюють в умисному вбивстві Фаріон. Йому загрожує довічне ув'язнення.

вбивство Львів Ірина Фаріон захист В'ячеслав Зінченко

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:13 Низька видимість — прогноз погоди у Харкові на завтра

14:09 Стало відомо, якій кількості прокурорів підтвердили інвалідність

14:07 В АТБ знизили ціни на продукти — що продають дешевше

13:49 Росіяни вигадали, як відібрати квартири в маріупольців — деталі

13:46 Грошова допомога на поховання — кому і скільки дадуть у 2025 році

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

13:45 Знімала блокпост біля парламенту — киянці оголосили підозру

13:42 Глава Дніпропетровської ОВА перевірив будівництво фортифікацій

13:34 Український дім у Давосі відчиняє свої двері у січні

13:33 Одеського суддю намагалися підкупити алкоголем — деталі

13:28 Демобілізація в Україні — нардеп Веніславський зробив заяву

14:13 Низька видимість — прогноз погоди у Харкові на завтра

14:09 Стало відомо, якій кількості прокурорів підтвердили інвалідність

14:07 В АТБ знизили ціни на продукти — що продають дешевше

13:49 Росіяни вигадали, як відібрати квартири в маріупольців — деталі

13:46 Грошова допомога на поховання — кому і скільки дадуть у 2025 році

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

13:45 Знімала блокпост біля парламенту — киянці оголосили підозру

13:42 Глава Дніпропетровської ОВА перевірив будівництво фортифікацій

13:34 Український дім у Давосі відчиняє свої двері у січні

13:33 Одеського суддю намагалися підкупити алкоголем — деталі

13:28 Демобілізація в Україні — нардеп Веніславський зробив заяву

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

06:20 Невтішні цифри — на скільки"мінімалка в ЄС більша, ніж в Україні

9 січня 2025

22:37 Не вистачає ні на що — скільки одесити платять за комуналку

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

Text

13:05 Ситуація під Бахмутом та Покровськом — деталі від військового

Text

13:00 Британія закликає ввести миротворців в Україну — ефір День.LIVE

Text

12:45 У 30-й ОМБр заявили, що інколи СЗЧ це полегшення для війська

Text

10:52 Комбат 30 ОМБр заявив про "провалену мобілізацію"

Text

10:22 Селезньов порівняв використання КАБів у 2024 році та зараз

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Чого чекати від зустрічі Трампа і Путіна — ефір Ранок.LIVE

12 січня 2025
Text

20:59 Гончаренко назвав головну проблему мобілізації — і це не ТЦК

11 січня 2025
Text

05:13 Військові сьогодні найбезправніші в Україні — нардеп Гончаренко

10 січня 2025
Text

17:57 Повернення з СЗЧ та зустріч Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

13:19 Умєров зробив екстрену заяву про війну — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році