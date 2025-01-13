Суд задовольнив прохання адвокатів про посилений захист В'ячеслава Зінченка

Підозрюваний В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE

У Львові у понеділок, 13 січня, розпочався суд у справі про вбивство української мовознавиці Ірини Фаріон. Адвокат підозрюваного просив про посилений захист В'ячеслава Зінченка через погрози в його бік.

Про це з місця повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

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Захист для Зінченка

Судді погодили посилену охорону для В'ячеслава Зінченка. Його захист вимагав додаткову охорону для підозрюваного через погрози у мережі. Зінченка просили забезпечити шоломом та бронежилетом під час доставлення до суду, оскільки наразі він не захищений від можливого нападу.

Зазначимо, що наступне засідання суду відбудеться 13 лютого 2025 року. Через зайнятість суддів перерва на місяць.

Нагадаємо, донька Фаріон Софія Семчишин подала позов до суду на моральну шкоду в розмірі 15 мільйонів гривень. Ці кошти вона хоче віддати в підрозділ, в якому служив її загиблий чоловік Василь Особа.

Також відомо, що раніше прокурори перекваліфікували злочин і тепер Зінченка підозрюють в умисному вбивстві Фаріон. Йому загрожує довічне ув'язнення.