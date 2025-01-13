Суд удовлетворил просьбу адвокатов об усиленной защите Вячеслава Зинченко

Подозреваемый Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE

В Львове в понедельник, 13 января, начался суд по делу об убийстве украинского языковеда Ирины Фарион. Адвокат подозреваемого просил об усиленной защите Вячеслава Зинченко из-за угроз в его сторону.

Об этом с места сообщила корреспондент Новини.LIVE.

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Защита для Зинченко

Суд согласовал усиленную охрану для Вячеслава Зинченко. Его защита требовала дополнительную охрану для подозреваемого из-за угроз в сети. Зинченко просили обеспечить шлемом и бронежилетом во время доставки в суд, поскольку пока он не защищен от возможного нападения.

Отметим, что следующее заседание суда состоится 13 февраля 2025 года. Из-за занятости судей перерыв на месяц.

Напомним, дочь Фарион София Семчишин подала иск в суд на моральный ущерб в размере 15 миллионов гривен. Эти средства она хочет отдать в подразделение, в котором служил ее погибший муж Василий Особа.

Также известно, что ранее прокуроры переквалифицировали преступление и теперь Зинченко подозревают в умышленном убийстве Фарион. Ему грозит пожизненное заключение