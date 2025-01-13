Софія Семчишин подала позов на моральну компенсацію на 15 млн грн

Суд у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові у понеділок, 13 січня, розпочався суд у справі про вбивство української мовознавиці Ірини Фаріон. Її донька Софія Семчишин подала позов за моральну шкоду в розмірі 15 мільйонів гривень.

Про це з місця повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

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Донька Фаріон під час слухання справи по суті заявила, що подала цивільний позов до Шевченківського районного суду щодо відшкодування моральної шкоди у вигляді 15 мільйонів гривень у підозрюваного у вбивстві її матері В’ячеслава Зінченка.

За її словами, цю суму вона хоче віддати на ЗСУ для підтримання підрозділу, в якому служив її загиблий чоловік Василь Особа.

За даними Новини.LIVE, суд погодив заяву. Водночас адвокати підозрюваного попросили час для ознайомлення. Також захист вимагає додаткову охорону для Зінченка через погрози в його бік у мережі. Адвокат попросив забезпечити підозрюваного шоломом та бронежилетом під час доставлення до суду, оскільки він не захищений від можливого нападу.

Нагадаємо, на суд у Львові прийшли друзі, мама та родичі Вʼячеслава Зінченка, аби підтримати підозрюваного. Більшість з них вдягнули футболки з зображенням Зінченка.

Також ми писали, що прокурори перекваліфікували злочин і тепер хлопця підозрюють в умисному вбивстві. Йому загрожує довічне ув'язнення.