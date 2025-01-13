Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Донька Фаріон вимагає компенсацію з Зінченка — для чого кошти arrow

Донька Фаріон вимагає компенсацію з Зінченка — для чого кошти

13 січня 2025 12:19
Євгенія Брюховецька - редактор
Софія Семчишин подала позов на моральну компенсацію на 15 млн грн
Суд у Львові. Фото: Новини.LIVE
Євгенія Брюховецька - редактор

У Львові у понеділок, 13 січня, розпочався суд у справі про вбивство української мовознавиці Ірини Фаріон. Її донька Софія Семчишин подала позов за моральну шкоду в розмірі 15 мільйонів гривень.

Про це з місця повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

Читайте також:

Суд у справі вбивства Фаріон

Донька Фаріон під час слухання справи по суті заявила, що подала цивільний позов до Шевченківського районного суду щодо відшкодування моральної шкоди у вигляді 15 мільйонів гривень у підозрюваного у вбивстві її матері В’ячеслава Зінченка.

За її словами, цю суму вона хоче віддати на ЗСУ для підтримання підрозділу, в якому служив її загиблий чоловік Василь Особа.

За даними Новини.LIVE, суд погодив заяву. Водночас адвокати підозрюваного попросили час для ознайомлення. Також захист вимагає додаткову охорону для Зінченка через погрози в його бік у мережі. Адвокат попросив забезпечити підозрюваного шоломом та бронежилетом під час доставлення до суду, оскільки він не захищений від можливого нападу.

Нагадаємо, на суд у Львові прийшли друзі, мама та родичі Вʼячеслава Зінченка, аби підтримати підозрюваного. Більшість з них вдягнули футболки з зображенням Зінченка.

Також ми писали, що прокурори перекваліфікували злочин і тепер хлопця підозрюють в умисному вбивстві. Йому загрожує довічне ув'язнення.

суд вбивство Львів компенсація Ірина Фаріон

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:09 Стало відомо, якій кількості прокурорів підтвердили інвалідність

14:07 В АТБ знизили ціни на продукти — що продають дешевше

13:49 Росіяни вигадали, як відібрати квартири в маріупольців — деталі

13:46 Грошова допомога на поховання — кому і скільки дадуть у 2025 році

13:45 Знімала блокпост біля парламенту — киянці оголосили підозру

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

13:42 Глава Дніпропетровської ОВА перевірив будівництво фортифікацій

13:34 Український дім у Давосі відчиняє свої двері у січні

13:33 Одеського суддю намагалися підкупити алкоголем — деталі

13:28 Демобілізація в Україні — нардеп Веніславський зробив заяву

13:18 В одній з областей України запровадили аварійні відключення

14:09 Стало відомо, якій кількості прокурорів підтвердили інвалідність

14:07 В АТБ знизили ціни на продукти — що продають дешевше

13:49 Росіяни вигадали, як відібрати квартири в маріупольців — деталі

13:46 Грошова допомога на поховання — кому і скільки дадуть у 2025 році

13:45 Знімала блокпост біля парламенту — киянці оголосили підозру

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

13:42 Глава Дніпропетровської ОВА перевірив будівництво фортифікацій

13:34 Український дім у Давосі відчиняє свої двері у січні

13:33 Одеського суддю намагалися підкупити алкоголем — деталі

13:28 Демобілізація в Україні — нардеп Веніславський зробив заяву

13:18 В одній з областей України запровадили аварійні відключення

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

06:20 Невтішні цифри — на скільки"мінімалка в ЄС більша, ніж в Україні

9 січня 2025

22:37 Не вистачає ні на що — скільки одесити платять за комуналку

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

Text

13:05 Ситуація під Бахмутом та Покровськом — деталі від військового

Text

13:00 Британія закликає ввести миротворців в Україну — ефір День.LIVE

Text

12:45 У 30-й ОМБр заявили, що інколи СЗЧ це полегшення для війська

Text

10:52 Комбат 30 ОМБр заявив про "провалену мобілізацію"

Text

10:22 Селезньов порівняв використання КАБів у 2024 році та зараз

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Чого чекати від зустрічі Трампа і Путіна — ефір Ранок.LIVE

12 січня 2025
Text

20:59 Гончаренко назвав головну проблему мобілізації — і це не ТЦК

11 січня 2025
Text

05:13 Військові сьогодні найбезправніші в Україні — нардеп Гончаренко

10 січня 2025
Text

17:57 Повернення з СЗЧ та зустріч Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

13:19 Умєров зробив екстрену заяву про війну — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році