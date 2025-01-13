София Семчишин подала иск на моральную компенсацию на 15 млн грн

Суд во Львове. Фото: Новини.LIVE

В Львове в понедельник, 13 января, начался суд по делу об убийстве украинского языковеда Ирины Фарион. Ее дочь София Семчишин подала иск за моральный ущерб в размере 15 миллионов гривен.

Об этом с места сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

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Дочь Фарион во время слушания дела по существу заявила, что подала гражданский иск в Шевченковский районный суд о возмещении морального ущерба в виде 15 миллионов гривен у подозреваемого в убийстве ее матери Вячеслава Зинченко.

По ее словам, эту сумму она хочет отдать на ВСУ для поддержки подразделения, в котором служил ее погибший муж Василий Особа.

По данным Новини.LIVE, суд удовлетворил заявление. В то же время адвокаты подозреваемого попросили время для ознакомления. Также защита требует дополнительную охрану для Зинченко из-за угроз в его сторону в сети. Адвокат попросил обеспечить подозреваемого шлемом и бронежилетом во время доставки в суд, поскольку он не защищен от возможного нападения.

Напомним, на суд во Львове пришли друзья, мама и родственники Вячеслава Зинченко, чтобы поддержать подозреваемого. Большинство из них надели футболки с изображением Зинченко.

Также мы писали, что прокуроры переквалифицировали преступление и теперь парня подозревают в умышленном убийстве. Ему грозит пожизненное заключение.