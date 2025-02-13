Справа про вбивство Ірини Фаріон — підозрюваного доставили до суду

Національна гвардія веде В'ячеслава Зінченка до суду. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Сьогодні, 13 лютого, в суді розглядають справу про вбивство відомої української громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон. Підозрюваного у цьому злочині В'ячеслава Зінченка доставили до зали суду під посиленою охороною.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

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Кореспондентка зазначає, що на судовий процес прибула група підтримки В'ячеслава Зінченка. Деякі з них одягнуті у футболки із фото підозрюваного.

Сам В'ячеслав Зінченко з'явився у суді в бронежилеті. На запитання журналістів, навіщо йому додатковий захист, він відповів "так вийшло".

Справа про вбивство Ірини Фаріон

Ірина Фаріон — мовознавиця, доктор філологічних наук, професорка, колишня народна депутатка України, відома своєю активною позицією щодо захисту української мови та боротьби з російським впливом в Україні. Фаріон була знайдена мертвою біля власного будинку в Львові у липні 2024 року.

Підозрюваного у цій справі, В'ячеслава Зінченка, затримали після вивчення відеозаписів з камер спостереження та телефонних дзвінків. Наразі судовий процес триває, а правоохоронці не виключають можливості нових обвинувачень чи розширення кола підозрюваних. Оскільки справа набула широкого резонансу, засідання проходить під посиленою охороною, а підсудний перебуває під захистом правоохоронців.

Нагадаємо, на початку січня В'ячеславу Зінченку подовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 4 березня 2025 року.

Тим часом донька Ірини Фаріон Софія Особа заявила, що їй неодноразово погрожували розправою, та подала позов за моральну шкоду в розмірі 15 мільйонів гривень.

Також нещодавно поліція поділилась новими подробицями щодо розслідування справи по вбивстві Ірини Фаріон.