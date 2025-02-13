Дело об убийстве Ирины Фарион — подозреваемого доставили в суд

Национальная гвардия ведет Вячеслава Зинченко в суд. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Сегодня, 13 февраля, в суде рассматривают дело об убийстве известной украинской общественной деятельницы и языковеда Ирины Фарион. Подозреваемого в этом преступлении Александра Зинченко доставили в зал суда под усиленной охраной.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

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Корреспондентка отмечает, что на судебный процесс прибыла группа поддержки Вячеслава Зинченко. Некоторые из них одеты в футболки с фото подозреваемого.

Сам Вячеслав Зинченко появился в суде в бронежилете. На вопрос журналистов зачем ему дополнительная защита, он ответил "так получилось".

Дело об убийстве Ирины Фарион

Ирина Фарион — языковед, доктор филологических наук, профессор, бывший народный депутат Украины, известная своей активной позицией по защите украинского языка и борьбы с российским влиянием в Украине. Фарион была найдена мертвой возле собственного дома во Львове в июле 2024 года.

Подозреваемого по этому делу, Вячеслава Зинченко, задержали после изучения видеозаписей с камер наблюдения и телефонных звонков. Сейчас судебный процесс продолжается, а правоохранители не исключают возможности новых обвинений или расширения круга подозреваемых. Поскольку дело приобрело широкий резонанс, заседание проходит под усиленной охраной, а подсудимый находится под защитой правоохранителей.

Напомним, в начале января Вячеславу Зинченко продлили меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 4 марта 2025 года.

Между тем дочь Ирины Фарион София Лицо заявила, что ей неоднократно угрожали расправой, и подала иск за моральный ущерб в размере 15 миллионов гривен.

Также недавно полиция поделилась новыми подробностями по расследованиюдела по убийству Ирины Фарион.