Убийство Ирины Фарион — появились новые детали дела

Заседание суда по делу об убийстве Ирины Фарион. Фото: Новини.LIVE

Во время заседания суда по делу убийства языковеда Ирины Фарион прокурор заявил, что у главного подозреваемого Вячеслава Зинченко была личная неприязнь к убитой. Это появилось у подсудимого под влиянием информации о якобы дискриминации русскоязычных.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

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Отмечается, что у Зинченко возникла личная неприязнь к Ирине Фарион. Прокурор заявил, что эта неприязнь у подсудимого родилась под влиянием информации о якобы дискриминации украинцев, которые общаются на русском, в неонацистских каналах.

В то же время Вячеслав Зинченко заявил, что своей вины не признает.

Он также сообщил, что отказывается давать показания на данном этапе расследования, но в дальнейшем будет свидетельствовать в суде.

Напомним, на сегодняшнее заседание Вячеслав Зинченко пришел в каске и бронежилете. Также ему усилили охрану.

Во время суда он также выдвинул условие и требует быть в камере одному.

На заседание пришли друзья подозреваемого и его мать, но ее не пустили на слушания. Женщина сможет увидеть сына только в перерыве.