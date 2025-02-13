Вбивство Ірини Фаріон — підозрюваний висунув умову

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон. Фото: Новини.LIVE

У Шевченківському районному суді Львова 13 лютого розпочалося засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Підозрюваний В'ячеслав Зінченко вимагає бути самому в камері.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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В'ячеслав Зінченко подав клопотання про те, щоб бути одному в камері.

"Більшість ув'язнених палять цигарки, мені це не комфортно", — заявив він.

Він також вимагає зустрічі з батьком і можливості говорити з ним телефоном.

Нагадаємо, підсудний з'явився у залі суду касці та бронежилеті. Він прокоментував посилену охорону.

Також на засідання прийшли друзі Зінченка та його матір, але її не пустили на слухання. Вона зможе побачити сина лише у перерві.

Також ми писали, що донька загиблої Ірини Фаріон у січні подала позов до суду на відшкодування моральної шкоди в розмірі 15 мільйонів гривень.