Вбивство Ірини Фаріон — підозрюваний висунув умову

Суд у справі вбивства Фаріон — Зінченко висунув умову
У Шевченківському районному суді Львова 13 лютого розпочалося засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Підозрюваний В'ячеслав Зінченко вимагає бути самому в камері.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Вимога В'ячеслава Зінченка в суді
В'ячеслав Зінченко подав клопотання про те, щоб бути одному в камері.
"Більшість ув'язнених палять цигарки, мені це не комфортно", — заявив він.
Він також вимагає зустрічі з батьком і можливості говорити з ним телефоном.
Нагадаємо, підсудний з'явився у залі суду касці та бронежилеті. Він прокоментував посилену охорону.
Також на засідання прийшли друзі Зінченка та його матір, але її не пустили на слухання. Вона зможе побачити сина лише у перерві.
Також ми писали, що донька загиблої Ірини Фаріон у січні подала позов до суду на відшкодування моральної шкоди в розмірі 15 мільйонів гривень.
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