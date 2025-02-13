Убийство Ирины Фарион — подозреваемый выдвинул условие

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион. Фото: Новини.LIVE

В Шевченковском районном суде Львова 13 февраля началось заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Подозреваемый Вячеслав Зинченко требует быть самому в камере.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Вячеслав Зинченко подал ходатайство о том, чтобы быть одному в камере.

"Большинство заключенных курят сигареты, мне это не комфортно", — заявил он.

Он также требует встречи с отцом и возможности говорить с ним по телефону.

Напомним, подсудимый появился в зале суда в каске и бронежилете. Он прокомментировал усиленную охрану.

Также на заседание пришли друзья Зинченко и его мать, но ее не пустили на слушания. Она сможет увидеть сына только в перерыве.

Также мы писали, что дочь погибшей Ирины Фарион в январе подала иск в суд на возмещение морального вреда в размере 15 миллионов гривен.