Убийство Ирины Фарион — подозреваемый выдвинул условие

Суд по делу убийства Фарион — Зинченко выдвинул условие
В Шевченковском районном суде Львова 13 февраля началось заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Подозреваемый Вячеслав Зинченко требует быть самому в камере.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Требование Вячеслава Зинченко в суде
Вячеслав Зинченко подал ходатайство о том, чтобы быть одному в камере.
"Большинство заключенных курят сигареты, мне это не комфортно", — заявил он.
Он также требует встречи с отцом и возможности говорить с ним по телефону.
Напомним, подсудимый появился в зале суда в каске и бронежилете. Он прокомментировал усиленную охрану.
Также на заседание пришли друзья Зинченко и его мать, но ее не пустили на слушания. Она сможет увидеть сына только в перерыве.
Также мы писали, что дочь погибшей Ирины Фарион в январе подала иск в суд на возмещение морального вреда в размере 15 миллионов гривен.
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