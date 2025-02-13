Зінченко прибув до суду в бронежилеті та дав коментар

В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові у четвер, 13 лютого, відбувається чергове засідання у справі про вбивство української мовознавиці Ірини Фаріон. Обвинуваченого В'ячеслава Зінченка доставили до суду у касці та бронежилеті.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Так, Зінченку надали посилену охорону, а до зали суду доставили в касці та бронежилеті. Журналістка запитала у нього, чи все так, як він хотів та уточнила, чи отримував обвинувачений погрози.

"Все так, як я хотів", — відповів він.

В'ячеслав Зінченко в суді. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Водночас Зінченко зазначив, що "найцікавіше попереду" та уточнив, що сьогодні нічого нового від засідання не очікує.

Зазначимо, що на сьогоднішній суд до зали не пустили матір обвинуваченого В'ячеслава Зінченка. Але прибула його "група підтримки" — деякі з друзів одягнуті у футболки із фото підозрюваного.

Нагадаємо, місяць тому адвокат Зінченка вимагав додаткову охорону для підозрюваного через погрози у мережі.

Також у січні донька Фаріон Софія Семчишин подала позов до суду на відшкодування моральної шкоди в розмірі 15 мільйонів гривень.