Зинченко прибыл в суд в бронежилете и дал комментарий

Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове в четверг, 13 февраля, проходит очередное заседание по делу об убийстве украинского языковеда Ирины Фарион. Обвиняемого Вячеслава Зинченко доставили в суд в каске и бронежилете.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Так, Зинченко предоставили усиленную охрану, а в зал суда доставили в каске и бронежилете. Журналистка спросила у него, все ли так, как он хотел и уточнила, получал ли обвиняемый угрозы.

"Все так, как я хотел", — ответил он.

Вячеслав Зинченко в суде. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

В то же время Зинченко отметил, что "самое интересное впереди" и уточнил, что сегодня ничего нового от заседания не ожидает.

Отметим, что на сегодняшний суд в зал не пустили мать обвиняемого Вячеслава Зинченко. Но прибыла его "группа поддержки" — некоторые из друзей одеты в футболки с фото подозреваемого.

Напомним, месяц назад адвокат Зинченко требовал дополнительную охрану для подозреваемого из-за угроз в сети.

Также в январе дочь Фарион София Семчишин подала иск в суд на возмещение морального вреда в размере 15 миллионов гривен.