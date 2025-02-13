У справі Фаріон адвокат Зінченка вимагає додаткової експертизи доказів

В'ячеслав Зінченко у суді. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Під час судового засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон адвокат підсудного В'ячеслава Зінченка заявив про необхідність додаткового дослідження одного з доказів. Захисник стверджує, що зображення, яке використовується у справі, могло бути відредагованим у графічному редакторі і вимагає встановлення його автентичності.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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За словами адвоката, він завантажив фото з місця злочину у штучний інтелект ChatGPT та запитав, чи дійсно на ньому зображений підсудний. Під час обговорення результатів він спочатку зачитував відповідь російською мовою, через що отримав зауваження в залі суду, після чого перейшов на українську.

Юрист наголосив, що алгоритм штучного інтелекту вказав на різкі зміни пікселів у зображенні, які можуть свідчити про можливе редагування. Такі відхилення зазвичай є індикатором маніпуляцій, якщо вони не відповідають загальній текстурі зображення.

"Це, безумовно, не дослідження і жодним чином доказом не є, але це мотивація для того, щоб дослідити доказ, який ані в експертизі, ані слідством досліджений не був з метою з'ясування його походження, його автентичності в якості доказу", — сказав адвокат Зінченка.

Нагадаємо, сьогодні, 13 лютого, розпочалось чергове судове засідання у Львові по справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон.

Обвинуваченого у вбивстві доставили до зали суду у бронежилеті із посиленою охороною, який висунув кілька власних умов. А прокурор в суді повідомив нові деталі щодо підсудного.