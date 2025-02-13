В деле Фарион адвокат Зинченко требует дополнительной экспертизы доказательств

Вячеслав Зинченко в суде. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во время судебного заседания по делу об убийстве Ирины Фарион адвокат подсудимого Вячеслава Зинченко заявил о необходимости дополнительного исследования одного из доказательств. Защитник утверждает, что изображение, которое используется в деле, могло быть отредактированным в графическом редакторе и требует установления его подлинности.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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По словам адвоката, он загрузил фото с места преступления в искусственный интеллект ChatGPT и спросил, действительно ли на нем изображен подсудимый. При обсуждении результатов он сначала зачитывал ответ на русском языке, из-за чего получил замечание в зале суда, после чего перешел на украинский.

Юрист отметил, что алгоритм искусственного интеллекта указал на резкие изменения пикселей в изображении, которые могут свидетельствовать о возможном редактировании. Такие отклонения обычно являются индикатором манипуляций, если они не соответствуют общей текстуре изображения.

"Это, безусловно, не исследование и никоим образом доказательством не является, но это мотивация для того, чтобы исследовать доказательство, которое ни в экспертизе, ни следствием исследовано не было с целью выяснения его происхождения, его подлинности в качестве доказательства", — сказал адвокат Зинченко.

Напомним, сегодня, 13 февраля, началось очередное судебное заседание во Львове по делу убийства языковеда Ирины Фарион.

Обвиняемого в убийстве доставили в зал суда в бронежилете с усиленной охраной, который выдвинул несколько собственных условий. А прокурор в суде сообщил новые детали относительно подсудимого.