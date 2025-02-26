Суд над В'ячеславом Зінченко — донька Ірини Фаріон не стримала сліз

Донька Ірини Фаріон не стримала емоцій в суді — відео
У Львові триває судовий розгляд справи щодо вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. У суді продемонстрували докази причетності обвинуваченого В'ячеслава Зінченка.
Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.
Суд по справі вбивства Ірини Фаріон
Під час зачитування доказів щодо вбивства Ірини Фаріон, донька мовознавиці Софія Особа не стримала емоцій і розплакалась.
Також кореспондентка Новини.LIVE зазначила, що у суді пообіцяли показати відеодокази у справі вбивства Ірини Фаріон.
Нагадаємо, у Львові сьогодні, 26 лютого почалося чергове судове засідання щодо вбивства Ірини Фаріон. В'ячеслав Зінченко, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці, розкритикував її доньку, бо вона нібито витрачає великі кошти на відпочинок.
Під час попереднього судового розгляду стали відомі нові подробиці щодо В'ячеслава Зінченка.
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