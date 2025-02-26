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Донька Ірини Фаріон не стримала емоцій в суді — відео

26 лютого 2025 12:29
Анастасія Постоєнко - Редактор
Суд над В'ячеславом Зінченко — донька Ірини Фаріон не стримала сліз
Судове засідання. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Львові триває судовий розгляд справи щодо вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. У суді продемонстрували докази причетності обвинуваченого В'ячеслава Зінченка.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.

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Під час зачитування доказів щодо вбивства Ірини Фаріон, донька мовознавиці Софія Особа не стримала емоцій і розплакалась. 

Також кореспондентка Новини.LIVE зазначила, що у суді пообіцяли показати відеодокази у справі вбивства Ірини Фаріон.

Нагадаємо, у Львові сьогодні, 26 лютого почалося чергове судове засідання щодо вбивства Ірини Фаріон. В'ячеслав Зінченко, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці, розкритикував її доньку, бо вона нібито витрачає великі кошти на відпочинок. 

Під час попереднього судового розгляду стали відомі нові подробиці щодо В'ячеслава Зінченка

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