Суд над Вячеславом Зинченко — дочь Ирины Фарион не сдержала слез

Дочь Ирины Фарион не сдержала эмоций в суде — видео
Во Львове продолжается судебное разбирательство дела об убийстве языковеда Ирины Фарион. В суде продемонстрировали доказательства причастности обвиняемого Вячеслава Зинченко.
Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.
Суд по делу убийства Ирины Фарион
Во время зачитывания доказательств об убийстве Ирины Фарион дочь языковеда София Особа не сдержала эмоций и расплакалась.
Также корреспондентка Новини.LIVE отметила, что в суде пообещали показать видеодоказательства по делу об убийстве Ирины Фарион.
Напомним, во Львове сегодня, 26 февраля, началось очередное судебное заседание по убийству Ирины Фарион. Вячеслав Зинченко, которого подозревают в убийстве языковеда, раскритиковал ее дочь, потому что она якобы тратит большие средства на отдых.
Во время предварительного судебного разбирательства стали известны новые подробности относительно Вячеслава Зинченко.
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