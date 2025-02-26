Суд над Вячеславом Зинченко — дочь Ирины Фарион не сдержала слез

Судебное заседание. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове продолжается судебное разбирательство дела об убийстве языковеда Ирины Фарион. В суде продемонстрировали доказательства причастности обвиняемого Вячеслава Зинченко.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.

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Во время зачитывания доказательств об убийстве Ирины Фарион дочь языковеда София Особа не сдержала эмоций и расплакалась.

Также корреспондентка Новини.LIVE отметила, что в суде пообещали показать видеодоказательства по делу об убийстве Ирины Фарион.

Напомним, во Львове сегодня, 26 февраля, началось очередное судебное заседание по убийству Ирины Фарион. Вячеслав Зинченко, которого подозревают в убийстве языковеда, раскритиковал ее дочь, потому что она якобы тратит большие средства на отдых.

Во время предварительного судебного разбирательства стали известны новые подробности относительно Вячеслава Зинченко.