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Дочь Ирины Фарион не сдержала эмоций в суде — видео

26 февраля 2025 12:29
Анастасия Постоенко - Редактор
Суд над Вячеславом Зинченко — дочь Ирины Фарион не сдержала слез
Судебное заседание. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Анастасия Постоенко - Редактор

Во Львове продолжается судебное разбирательство дела об убийстве языковеда Ирины Фарион. В суде продемонстрировали доказательства причастности обвиняемого Вячеслава Зинченко.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.

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Во время зачитывания доказательств об убийстве Ирины Фарион дочь языковеда София Особа не сдержала эмоций и расплакалась.

Также корреспондентка Новини.LIVE отметила, что в суде пообещали показать видеодоказательства по делу об убийстве Ирины Фарион.

Напомним, во Львове сегодня, 26 февраля, началось очередное судебное заседание по убийству Ирины Фарион. Вячеслав Зинченко, которого подозревают в убийстве языковеда, раскритиковал ее дочь, потому что она якобы тратит большие средства на отдых.

Во время предварительного судебного разбирательства стали известны новые подробности относительно Вячеслава Зинченко.

суд Львов Ирина Фарион Вячеслав Зинченко
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