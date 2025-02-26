Вбивство Ірини Фаріон — Вʼячеславу Зінченку продовжили запобіжний захід

Підозрюваному у вбивстві Фаріон продовжили запобіжний захід
У середу, 26 лютого, у Львові суд продовжив запобіжний захід підозрюваному у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон Вʼячеславу Зінченку. Його триматимуть під вартою.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із зали суду.
Запобіжний захід Зінченку
Згідно із рішенням суду, Зінченку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 квітня без права внесення застави.
Також суд оголосив перерву до 10 березня.
Нагадаємо, 26 березня у суді продемонстрували докази причетності обвинуваченого В'ячеслава Зінченка до вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. У той же час, підсудний різко висловився на адресу доньки загиблої, заявивши, що вона витрачала великі кошти на відпочинок.
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