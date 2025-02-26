Вбивство Ірини Фаріон — Вʼячеславу Зінченку продовжили запобіжний захід

Підозрюваний у вбивстві В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У середу, 26 лютого, у Львові суд продовжив запобіжний захід підозрюваному у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон Вʼячеславу Зінченку. Його триматимуть під вартою.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із зали суду.

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Запобіжний захід Зінченку

Згідно із рішенням суду, Зінченку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 квітня без права внесення застави.

Також суд оголосив перерву до 10 березня.

Нагадаємо, 26 березня у суді продемонстрували докази причетності обвинуваченого В'ячеслава Зінченка до вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. У той же час, підсудний різко висловився на адресу доньки загиблої, заявивши, що вона витрачала великі кошти на відпочинок.