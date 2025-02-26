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Подозреваемому в убийстве Фарион продлили меру пресечения

26 февраля 2025 15:56
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Убийство Ирины Фарион — Вячеславу Зинченко продлили меру пресечения
Подозреваемый в убийстве Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В среду, 26 февраля, во Львове суд продлил меру пресечения подозреваемому по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион Вячеславу Зинченко. Его будут держать под стражей.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда.

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Согласно решению суда, Зинченко продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 апреля без права внесения залога.

Также суд объявил перерыв до 10 марта.

Напомним, 26 марта в суде продемонстрировали доказательства причастности обвиняемого Вячеслава Зинченко к убийству языковеда Ирины Фарион. В то же время, подсудимый резко высказался в сторону дочери погибшей, заявив, что она тратила большие средства на отдых.

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