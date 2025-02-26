Убийство Ирины Фарион — Вячеславу Зинченко продлили меру пресечения

Подозреваемому в убийстве Фарион продлили меру пресечения
В среду, 26 февраля, во Львове суд продлил меру пресечения подозреваемому по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион Вячеславу Зинченко. Его будут держать под стражей.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда.
Мера пресечения Зинченко
Согласно решению суда, Зинченко продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 апреля без права внесения залога.
Также суд объявил перерыв до 10 марта.
Напомним, 26 марта в суде продемонстрировали доказательства причастности обвиняемого Вячеслава Зинченко к убийству языковеда Ирины Фарион. В то же время, подсудимый резко высказался в сторону дочери погибшей, заявив, что она тратила большие средства на отдых.
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