Львівська ОВА просить Зеленського надати Ірині Фаріон Героя України

Ірина Фаріон. Фото: УНІАН

Львівська обласна військова адміністрація надіслала офіційне звернення до Президента України Володимира Зеленського з клопотанням про присвоєння Ірині Фаріон звання Героя України (посмертно) з врученням ордена Держави. Мовознавиця Ірина Фаріон була вбита у дворі власного будинку.

Про це повідомила донька Ірини Фаріон Софія Особа.

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Звернення до президента. Фото: скриншот

У тексті звернення зазначено, що Фаріон зробила вагомий внесок у розвиток українознавства, науки та освіти, активно займалася громадсько-політичною діяльністю та вела ідеологічну боротьбу під час гібридної війни проти України.

Донька Ірини Фаріон звернулася до глави держави, наголосивши, що її мати боролася за українську мову та культуру. Вона висловила сподівання, що Президент підтримає ініціативу та підпише відповідний указ.

"Пане Президенте, як донька Ірини Фаріон, вдова загиблого воїна Василя Особи, вірю в те, що ви поставите свій підпис, і що Ірина Фаріон стане Героєм України! Для її внуків Евуні та Дмитрика — це важливо, як і для усіх свідомих українців. Бо саме Ірина Фаріон у тилу захищала українську державу, її мову та культуру", — написала Софія Особа у соцмережах.

Нагадаємо, нещодавно у Львові пройшло чергове засідання по справі вбивства Ірини Фаріон в якому підозрюють В'ячеслава Зінченка. Під час нього показали нові відеодокази вбивства мовознавиці.

Сам обвинувачений у суді різко розкритикував доньку Ірини Фаріон за дорогі поїздки на море.