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Львовская ОВА просит Зеленского присвоить Фарион Героя Украины

28 февраля 2025 14:41
Анастасия Постоенко - Редактор
Львовская ОВА просит Зеленского предоставить Ирине Фарион Героя Украины
Ирина Фарион. Фото: УНИАН
Анастасия Постоенко - Редактор

Львовская областная военная администрация направила официальное обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с ходатайством о присвоении Ирине Фарион звания Героя Украины (посмертно) с вручением ордена Государства. Языковед Ирина Фарион была убита во дворе собственного дома.

Об этом сообщила дочь Ирины Фарион София Особа.

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Обращение к президенту. Фото: скриншот

В тексте обращения указано, что Фарион сделала весомый вклад в развитие украиноведения, науки и образования, активно занималась общественно-политической деятельностью и вела идеологическую борьбу во время гибридной войны против Украины.

Дочь Ирины Фарион обратилась к главе государства, подчеркнув, что ее мать боролась за украинский язык и культуру. Она выразила надежду, что Президент поддержит инициативу и подпишет соответствующий указ.

"Господин Президент, как дочь Ирины Фарион, вдова погибшего воина Василия Особы, верю в то, что вы поставите свою подпись, и Ирина Фарион станет Героем Украины! Для ее внуков Эвуни и Димы — это важно, как и для всех сознательных украинцев. Потому что именно Ирина Фарион в тылу защищала украинское государство, его язык и культуру", — написала София Особа в соцсетях.

Напомним, недавно во Львове прошло очередное заседание по делу убийства Ирины Фарион в котором подозревают Вячеслава Зинченко. Во время него показали новые видеодоказательства убийства языковеда.

Сам обвиняемый в суде резко раскритиковал дочь Ирины Фарион за дорогие поездки на море.

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