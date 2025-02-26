У суді показали відеодокази щодо вбивства Ірини Фаріон

Засідання у справі вбивства Ірини Фаріон. Фото: Новини.LIVE

У Львові під час засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон було продемонстровано відеодокази. Втім, матеріали зависли під час відтворення.

Про це повідомляють Новини.LIVE із залу засідання у середу, 26 лютого.

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Відео зависло під час перегляду

Відео, яке стосувалося справи щодо вбивства Фаріон, зависло під час перегляду. При цьому один з учасників засідання звернув увагу, що адвокат підозрюваного Ігор Сулима знову почав грати у гру на телефоні.

Окрім того, під час засідання показали гільзу, яку знайшли на місці злочину.

Нагадаємо, у Львові сьогодні, 26 лютого, почалося чергове судове засідання щодо вбивства Ірини Фаріон. В'ячеслав Зінченко, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці, розкритикував її доньку, бо вона нібито витрачає великі кошти на відпочинок.

Під час попереднього судового розгляду стали відомі нові подробиці щодо В'ячеслава Зінченка.