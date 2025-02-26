В суде показали видео-доказательства по убийству Ирины Фарион

Заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Фото: Новини.LIVE

Во Львове во время заседания по делу об убийстве Ирины Фарион были продемонстрированы видео-доказательства. Впрочем, материалы зависли во время воспроизведения.

Об этом сообщают Новини.LIVE из зала заседания в среду, 26 февраля.

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Видео зависло во время просмотра

Видео, которое касалось дела об убийстве Фарион, зависло во время просмотра. При этом один из участников заседания обратил внимание, что адвокат подозреваемого Игорь Сулима снова начал играть в игру на телефоне.

Кроме того, во время заседания показали гильзу, которую нашли на месте преступления.

Напомним, во Львове сегодня, 26 февраля, началось очередное судебное заседание по убийству Ирины Фарион. Вячеслав Зинченко, которого подозревают в убийстве языковеда, раскритиковал ее дочь, потому что она якобы тратит большие средства на отдых.

Во время предварительного судебного разбирательства стали известны новые подробности относительно Вячеслава Зинченко.