Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Зінченко розповів про емоції через відео з місця злочину arrow

Зінченко розповів про емоції через відео з місця злочину

10 березня 2025 11:10
Карина Приходько - Редактор
Вбивство Фаріон — що відчував Зінченко після відео з місця злочину
Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Перед судовим засіданням у Львові щодо вбивства Ірини Фаріон 10 березня, головний підозрюваний В'ячеслав Зінченко заявив, що кадри з місця події не викликали у нього сильних емоцій. За його словами, він бачив гірші речі.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE із зали суду.

Читайте також:

Що сказав Зінченко про кадри з місця вбивства Фаріон 

На суді Зінченко заявив, що бачив гірші речі на тренуваннях у "Правому секторі", тож кадри з місця події не викликали у нього сильних емоцій. Дискомфорт відчув лише тоді, коли показали калюжу крові.

Журналісти також запитали у підозрюваного, чи співчуває він з приводу загибелі мовознавиці. Хлопець сказав, що співчуває, але бачив і гірші моменти.

"Якогось жаху я не відчував", — сказав Зінченко.

Нагадаємо, 10 березня у Львові відбудеться чергове засідання суду у справі вбивства Ірини Фаріон і на засідання вже прибув головний підозрюваний.

Раніше В'ячеславу Зінченку продовжили термін перебування під вартою без права застави до 24 квітня 2025 року.

суд вбивство Львів злочин Ірина Фаріон В'ячеслав Зінченко
Реклама
Реклама
Реклама