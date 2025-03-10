Вбивство Фаріон — що відчував Зінченко після відео з місця злочину

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE

Перед судовим засіданням у Львові щодо вбивства Ірини Фаріон 10 березня, головний підозрюваний В'ячеслав Зінченко заявив, що кадри з місця події не викликали у нього сильних емоцій. За його словами, він бачив гірші речі.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE із зали суду.

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На суді Зінченко заявив, що бачив гірші речі на тренуваннях у "Правому секторі", тож кадри з місця події не викликали у нього сильних емоцій. Дискомфорт відчув лише тоді, коли показали калюжу крові.

Журналісти також запитали у підозрюваного, чи співчуває він з приводу загибелі мовознавиці. Хлопець сказав, що співчуває, але бачив і гірші моменти.

"Якогось жаху я не відчував", — сказав Зінченко.

Нагадаємо, 10 березня у Львові відбудеться чергове засідання суду у справі вбивства Ірини Фаріон і на засідання вже прибув головний підозрюваний.

Раніше В'ячеславу Зінченку продовжили термін перебування під вартою без права застави до 24 квітня 2025 року.