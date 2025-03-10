Убийство Фарион — что чувствовал Зинченко после видео с места преступления

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE

Перед судебным заседанием во Львове по убийству Ирины Фарион 10 марта, главный подозреваемый Вячеслав Зинченко заявил, что кадры с места происшествия не вызвали у него сильных эмоций. По его словам, он видел худшие вещи.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE из зала суда.

Читайте также:

Что сказал Зинченко о кадрах с места убийства Фарион

На суде Зинченко заявил, что видел худшие вещи на тренировках в "Правом секторе", поэтому кадры с места происшествия не вызвали у него сильных эмоций. Дискомфорт почувствовал только тогда, когда показали лужу крови.

Журналисты также спросили у подозреваемого, сочувствует ли он по поводу гибели языковеда. Парень сказал, что сочувствует, но видел и худшие моменты.

"Какого-то ужаса я не чувствовал", — сказал Зинченко.

Напомним, 10 марта во Львове состоится очередное заседание суда по делу убийства Ирины Фарион и на заседание уже прибыл главный подозреваемый.

Ранее Вячеславу Зинченко продлили срок пребывания под стражей без права залога до 24 апреля 2025 года.