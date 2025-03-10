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У Львові перенесли суд у справі Фаріон — яка причина

10 березня 2025 14:24
Ольга Антоновська - редактор
Суд у справі Фаріон перенесли — стала відома причина
Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE
Ольга Антоновська - редактор

У Львові сьогодні розглядали справу щодо вбивства Ірини Фаріон. Донька вбитої, Софія Особа, під час засідання висловила надію на те, що суд винесе вирок якнайшвидше, однак розгляд справи перенесли.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE в понеділок, 10 березня.

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Сьогоднішнє засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон відклали через технічні проблеми. Суд не міг переглянути відеоматеріали справи. Наступне засідання має відбутись 13 березня.

Нагадаємо, адвокат підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон під час перерви вирішив згаяти час. Юрій Немировський почав грати на телефоні в азартні ігри.

Також захисник В'ячеслава Зінченка заявив, що під час минулого засідання його клієнта не забезпечили харчуванням. Він попросив суд не допускати такого.

Сам підозрюваний В'ячеслав Зінченко досить холодно відреагував на кадри з місця вбивства Ірини Фаріон. Він заявив, що це не викликало сильних емоцій, оскільки раніше він бачив й гірші речі.

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