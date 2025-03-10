Суд по делу Фарион перенесли — стала известна причина

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE

Во Львове сегодня рассматривали дело об убийстве Ирины Фарион. Дочь убитой, София Особа, во время заседания выразила надежду на то, что суд вынесет приговор как можно быстрее, однако рассмотрение дела перенесли.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE в понедельник, 10 марта.

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Сегодняшнее заседание по делу об убийстве Ирины Фарион отложили из-за технических проблем. Суд не мог просмотреть видеоматериалы дела. Следующее заседание должно состояться 13 марта.

Напомним, адвокат подозреваемого в убийстве Ирины Фарион во время перерыва решил потратить время. Юрий Немировский начал играть на телефоне в азартные игры.

Также защитник Вячеслава Зинченко заявил, что во время прошлого заседания его клиента не обеспечили питанием. Он попросил суд не допускать такого.

Сам подозреваемый Вячеслав Зинченко довольно холодно отреагировал на кадры с места убийства Ирины Фарион. Он заявил, что это не вызвало сильных эмоций, поскольку ранее он видел и худшие вещи.