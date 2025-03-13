Мать обвиняемого в убийстве Фарион заявила о фальсификации дела

Убийство Фарион — мать Зинченко заявила о фальсификации
Мама Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве Ирины Фарион, заявила, что дело сфальсифицировано. В частности, речь идет также о видео и фото.
Об этом Елена Зинченко сказала в комментарии Новини.LIVE в четверг, 13 марта.
Дело об убийстве Фарион
Мать обвиняемого отметила, что ожидает от заседания суда, что все фальсификации "будут разбиты" полностью.
"Само дело сфальсифицировано", — добавила она.
Напомним, 10 марта суд перенес заседание по делу об убийстве Фарион на 13 марта. Причиной были технические проблемы.
Впоследствии Зинченко вывели из помещения суда в каске и бронежилете. Люди выкрикивали "пожизненное" и "волю".
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