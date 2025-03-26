София Особа прокомментировала поведение Вячеслава Зинченко во время заседания

София Особа. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в среду, 26 марта, началось заседание по делу об убийстве украинского языковеда Ирины Фарион. На нем состоялось обсуждение протокола осмотра тела и были показаны фотографии.

Дочь София Особа оценила реакцию подсудимого Вячеслава Зинченко в комментарии Новини.LIVE.

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"Я не смотрела на его эмоции, потому что в принципе его хладнокровие поражает. Все что я видела, это ужас. Поэтому я не могла сдержать эмоции и благодарна суду, что все ушли", — сказала Лицо.

Относительно Зинченко она отметила, что ей "не интересно" вообще. Она отметила, что все, что он сделал с Фарион — кровь погибшей "на его руках".

"Мы сегодня завершили первый том, еще осталось, думаю, двадцать девять. Поэтому это долгий процесс, но я уверена, что он будет наказан и сядет пожизненно. Это уже я повторяюсь неоднократно", — добавила дочь языковеда.

Напомним, Особа подала ходатайство в суд, чтобы вторая часть судебного разбирательства состоялась в закрытом формате.

А мать Зинченко ранее заявила, что дело против ее сына сфальсифицировано.