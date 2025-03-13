Софія Особа заявила, що Зінченко боїться проходити детектор брехні

Софія Особа. Фото: Новини.LIVE

Донька Ірини Фаріон — Софія Особа — вважає, що обвинувачений у вбивстві Вʼячеслав Зінченко буде все заперечувати. За її словами, він вважає себе невинним, але "боїться проходити детектор брехні".

Про це Софія Особа сказала у коментарі Новини.LIVE у четвер, 13 березня.

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Особа наголосила, що хоче, аби Зінченко пройшов детектор брехні. За її словами, він "може зробити це прямо зараз".

"Звичайно, що він буде все заперечувати. Він був у Брюховецькому лісі, він там переховував свої речі. Він все буде заперечувати", — заявила Особа.

Під час спілкування з журналістами між Софією Особою та представницею групи підтримки В'ячеслава Зінченка сталася суперечка. Після цього вона заявила, що прихильники підсудного не заслуговують жити в Україні.

Нагадаємо, 13 березня суд розглянув докази у справі про вбивство Фаріон. Зінченку загрожує довічне увʼязнення.

Тим часом мати В'ячеслава Зінченка стверджує, що справа сфальсифікована, зокрема й надані фото та відео.