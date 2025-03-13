Вбивство Ірини Фаріон — суд розглядає докази у справі

Підозрюваний В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE

Суд у Львові 13 березня продовжує розгляд доказів у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Підсудного В'ячеслава Зінченка вже привезли до судової зали.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із зали суду.

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У Шевченківському районному суді Львова сьогодні розпочалося чергове засідання щодо підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон — В'ячеслава Зінченка.

У залі вже зібралися друзі В'ячеслава Зінченка та Софії Особи. Донька Ірини Фаріон теж зайняла своє місце в залі.

Відомо, що прокурор подав клопотання про заборону онлайн-трансляції засідання і суд його підтримав. Водночас Софія Особа подала окреме клопотання про заборону прямої трансляції засідання в TikTok.

Нагадаємо, раніше підозрюваному В'ячеславу Зінченку продовжили термін перебування під вартою без права застави до 24 квітня 2025 року. Хлопця підозрюють в умисному вбивстві і йому загрожує довічне ув'язнення.

Під час останнього засідання 10 березня підозрюваний розповів про емоції через відео з місця злочину. За його словами, він бачив і гірші речі.

Тоді ж Зінченка виводили із суду під вигуки людей. Одні вимагали його звільнити, а інші — ув'язнити довічно.