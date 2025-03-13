Вбивство Ірини Фаріон — суд розглядає докази у справі

Суд у Львові розглядає докази у справі про вбивство Ірини Фаріон
Суд у Львові 13 березня продовжує розгляд доказів у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Підсудного В'ячеслава Зінченка вже привезли до судової зали.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із зали суду.
Справа про вбивство Ірини Фаріон
У Шевченківському районному суді Львова сьогодні розпочалося чергове засідання щодо підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон — В'ячеслава Зінченка.
У залі вже зібралися друзі В'ячеслава Зінченка та Софії Особи. Донька Ірини Фаріон теж зайняла своє місце в залі.
Відомо, що прокурор подав клопотання про заборону онлайн-трансляції засідання і суд його підтримав. Водночас Софія Особа подала окреме клопотання про заборону прямої трансляції засідання в TikTok.
Нагадаємо, раніше підозрюваному В'ячеславу Зінченку продовжили термін перебування під вартою без права застави до 24 квітня 2025 року. Хлопця підозрюють в умисному вбивстві і йому загрожує довічне ув'язнення.
Під час останнього засідання 10 березня підозрюваний розповів про емоції через відео з місця злочину. За його словами, він бачив і гірші речі.
Тоді ж Зінченка виводили із суду під вигуки людей. Одні вимагали його звільнити, а інші — ув'язнити довічно.
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